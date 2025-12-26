Vacunas contra la influenza H3N2 llegarán en febrero, según ministro de Salud

El Ministerio de Salud anunció la llegada anticipada de un nuevo lote de vacunas contra la influenza A (H3N2), lo que permitirá reforzar de manera oportuna la protección de la población vulnerable ante el incremento estacional de infecciones respiratorias. El ministro de Salud, Luis Quiroz, informó que las dosis arribarán al país durante los primeros días de febrero y contarán con una formulación actualizada correspondiente al subclado K del virus.

En declaraciones a la Agencia Andina, el titular del sector precisó que estas vacunas estarán destinadas principalmente a adultos mayores, niños y personas con comorbilidades, grupos considerados de mayor riesgo frente a las complicaciones asociadas a la influenza. Asimismo, enfatizó la importancia de no confundir estas dosis con las vacunas aplicadas contra la COVID-19, las cuales fueron administradas de manera generalizada debido a la elevada letalidad que presentó ese virus durante la pandemia.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Quiroz explicó que, a diferencia de años anteriores, cuando las vacunas destinadas al hemisferio sur llegaban al Perú entre los meses de marzo y abril, en esta ocasión el país contará con las dosis de forma anticipada. Este adelanto, señaló, permitirá iniciar antes las estrategias de inmunización y reducir el impacto de los brotes de influenza durante la temporada de mayor circulación viral.

El ministro destacó que la llegada temprana de las vacunas ha sido posible gracias a un contrato que ya fue ejecutado y pagado en su totalidad, lo que garantiza la disponibilidad de las dosis sin retrasos administrativos. Además, aseguró que el Minsa viene coordinando con los establecimientos de salud a nivel nacional para asegurar una adecuada distribución y aplicación de las vacunas en las próximas semanas.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población objetivo a acudir a los centros de salud cuando se inicie la campaña de vacunación, recordando que la inmunización es una de las principales medidas de prevención para reducir hospitalizaciones y complicaciones graves asociadas a la influenza.

VIDEO RECOMENDADO