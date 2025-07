Karla Tarazona corre al auxilio de Christian Domínguez tras despiste de su bus

La madrugada de este jueves 31 de julio, el cantante Christian Domínguez y su agrupación “La Gran Orquesta Internacional” sufrieron un aparatoso accidente mientras se desplazaban por la Carretera Central, a la altura del kilómetro 132+100, en la región Pasco. El bus en el que viajaban se despistó en plena ruta, generando gran preocupación entre sus fanáticos y seres queridos.

La conductora de televisión Karla Tarazona, pareja del artista y madre de uno de sus hijos, no dudó en acudir rápidamente al lugar del accidente apenas recibió la llamada de emergencia.

“Cuando me llamaron por teléfono, agarré el carro y me vine corriendo. Me enteré por él del accidente y fui de inmediato a recogerlo y ver cómo estaban los chicos también, y avisar a su familia, porque imaginaba que esta noticia iba a correr rapidísimo”, declaró ante las cámaras de Latina Noticias visiblemente conmocionada.

Afortunadamente, no hubo víctimas mortales. Sin embargo, los integrantes de la agrupación resultaron con algunos golpes y contusiones menores. “Gracias a Dios no hay vida que lamentar. Lo material se recupera, los chicos están sanos y salvos. A la familia ya se comunicó”, agregó Tarazona, aliviada por el desenlace.

La también conductora aprovechó para agradecer a las personas que se detuvieron a prestar ayuda en medio de la carretera. “Agradecer a todas las personas que se pararon a ayudarlos, a las personas que se han preocupado, que están escribiendo. Gracias a Dios los chicos solo están golpeados. Todos nos regresamos a Lima”, señaló.

