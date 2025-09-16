Tik Tok: madre que recaudaba fondos para su hijo enfermo fue asaltada en plena transmisión

Lamentable. Una madre de familia utilizaba la aplicación de Tik Tok para hacer transmisiones en vivo y así poder recaudar fondos para cubrir los gastos de su hijo enfermo, sin embargo, en medio de estas señales en vivo fue asaltada por dos sujetos y todo fue captado en el video.

La mujer cumplía retos, pues según la donación que le hacían, ella corría ciertas distancias y en medio de una fue interceptada por dos sujetos en gorra. Hasta el momento, ninguno de los malhechores ha sido identificado.

Según usuarios que seguían el video y comentaban otros cortos en la cuenta “Corazón nuevo para Samuel” en Tik Tok, la mujer recaudaba dinero haciendo videos y así podía viajar a Lima con su hijo para seguir su tratamiento de salud.

El hecho ocurrió el distrito Alto Trujillo, en la región La Libertad. El menor presenta de síndrome de down y cardiomegalia, conocido por el “agrandamiento del corazón”.

