Más de 10 millones de peruanos carecen de servicio de salud, educación, vivienda y conectividad

La pobreza en el Perú no solo se explica por falta de dinero. Un nuevo Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), presentado por el Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima, muestra que millones de personas enfrentan graves limitaciones en salud, educación, vivienda y acceso a servicios básicos como agua, saneamiento e internet.

El estudio, basado en la metodología de la Universidad de Oxford, señala que solo el 14 % de la población (4,8 millones) es pobre tanto por ingresos como por carencias estructurales. En cambio, 6,2 millones de peruanos (18 %) sufren privaciones importantes sin ser considerados pobres monetarios, mientras que 4,6 millones (13,6 %) no cubren la canasta básica pese a tener servicios.

MAYOR IMPACTO EN ZONAS RURALES

La pobreza multidimensional golpea con más fuerza al ámbito rural, donde alcanza el 69,3 %, frente al 39,3 % de pobreza monetaria. En estas zonas, pesan más las deficiencias en vivienda, agua segura, saneamiento y conectividad que el nivel de ingresos.

Loreto (62,3 %) y Puno (62,2 %) encabezan los niveles más altos de pobreza multidimensional. En Cusco, este indicador (49,1 %) casi triplica la pobreza monetaria. En Lima Metropolitana y Callao, en cambio, la vulnerabilidad se vincula más al costo de vida que a la falta de servicios.

RETROCESOS EN CONDICIONES DE VIDA

Entre 2018 y 2024 se reporta un deterioro en salud, vivienda y educación, sobre todo en áreas rurales. El 83,2 % de hogares rurales presenta malas condiciones de vivienda y el 70,2 % de la población rural tiene retraso educativo. Además, cerca del 10 % de habitantes de la sierra y selva no cuenta con acceso a internet, frente al 2 % en la costa.

CLAVE PARA ORIENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS

El IPM permite identificar territorios y problemas que no aparecen en la medición tradicional por ingresos. Así, se convierte en una herramienta para diseñar políticas diferenciadas y dirigir mejor el gasto social, especialmente en un contexto electoral donde las decisiones públicas serán determinantes.

VIDEO RECOMENDADO