Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Perú

Más de 10 millones de peruanos carecen de servicio de salud, educación, vivienda y conectividad

Perú
mlapuente@latina.pe
mlapuente@latina.pe
Compartir

La pobreza en el Perú no solo se explica por falta de dinero. Un nuevo Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), presentado por el Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima, muestra que millones de personas enfrentan graves limitaciones en salud, educación, vivienda y acceso a servicios básicos como agua, saneamiento e internet.

El estudio, basado en la metodología de la Universidad de Oxford, señala que solo el 14 % de la población (4,8 millones) es pobre tanto por ingresos como por carencias estructurales. En cambio, 6,2 millones de peruanos (18 %) sufren privaciones importantes sin ser considerados pobres monetarios, mientras que 4,6 millones (13,6 %) no cubren la canasta básica pese a tener servicios.

MAYOR IMPACTO EN ZONAS RURALES

La pobreza multidimensional golpea con más fuerza al ámbito rural, donde alcanza el 69,3 %, frente al 39,3 % de pobreza monetaria. En estas zonas, pesan más las deficiencias en vivienda, agua segura, saneamiento y conectividad que el nivel de ingresos.

Loreto (62,3 %) y Puno (62,2 %) encabezan los niveles más altos de pobreza multidimensional. En Cusco, este indicador (49,1 %) casi triplica la pobreza monetaria. En Lima Metropolitana y Callao, en cambio, la vulnerabilidad se vincula más al costo de vida que a la falta de servicios.

RETROCESOS EN CONDICIONES DE VIDA

Entre 2018 y 2024 se reporta un deterioro en salud, vivienda y educación, sobre todo en áreas rurales. El 83,2 % de hogares rurales presenta malas condiciones de vivienda y el 70,2 % de la población rural tiene retraso educativo. Además, cerca del 10 % de habitantes de la sierra y selva no cuenta con acceso a internet, frente al 2 % en la costa.

CLAVE PARA ORIENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS

El IPM permite identificar territorios y problemas que no aparecen en la medición tradicional por ingresos. Así, se convierte en una herramienta para diseñar políticas diferenciadas y dirigir mejor el gasto social, especialmente en un contexto electoral donde las decisiones públicas serán determinantes.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo