Más de 60 sismos en Perú durante agosto: cinco superaron los 5 grados, según el IGP

En agosto de 2025, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró más de 60 sismos en distintas regiones del país, de acuerdo con su último informe oficial. De ese total, al menos cinco superaron los 5 grados de magnitud.

SISMOS QUE SUPERARON LOS 5 GRADOS

El primero ocurrió el 3 de agosto a las 06:42, con una magnitud de 5.5, a 117 kilómetros al norte de Esperanza, en Purús (Ucayali), dentro de la Amazonía, una zona de baja densidad poblacional y extensos bosques.

El 12 de agosto, a las 19:54, un segundo temblor de 5.5 grados sacudió la costa norte, a 81 km al oeste de Chimbote, en la provincia de Santa (Áncash). El IGP precisó que este evento tuvo como epicentro el océano Pacífico y no generó daños de consideración.

Un tercer movimiento telúrico se produjo el 18 de agosto a las 07:47, con una magnitud de 5.1, ubicado a 18 km al oeste de Aplao, en Castilla (Arequipa), en la sierra sur.

Asimismo, el 20 de agosto a las 10:06 se reportó un sismo de 5.3 grados a 103 km al sur de Pastaza, en Datem del Marañón (Loreto), mientras que el 23 de agosto a las 22:44 otro de 5.2 grados se registró a 192 km al sur de Tacna, en la frontera con Chile. Ambos ocurrieron en zonas alejadas de grandes centros poblados.

En lo que va del año, el IGP ha contabilizado un total de 575 sismos en territorio nacional.

¿QUÉ HACER ANTE, DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO?

Lo primero que debes hacer es reconocer las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte. Tener preparada una mochila de emergencias con productos no perecibles. Participa en los simulacros de sismos a nivel nacional.

Durante un sismo mantén la calma. El asustarte puede paralizarte o hacer que cometas errores. Es necesario que te alejes de las ventanas y objetos que puedan caerse. Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro. No uses el ascensor.

Después de un movimiento telúrico revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego. Auxilia a los heridos. Ten en cuenta las posibles réplicas. Si estás cerca al mar, es recomendable que te alejes de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.

Recuerda, si necesitas ayuda ten en cuenta los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.