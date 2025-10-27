Minedu presenta proyecto para construir 17 nuevas Escuelas Bicentenario en 12 regiones

El Ministerio de Educación presentó el proyecto para la construcción de 17 nuevas Escuelas Bicentenario en 12 regiones del país, una iniciativa que beneficiará a más de 20 mil estudiantes y busca ofrecer mejores oportunidades de desarrollo personal y académico.

La propuesta fue expuesta durante un Roadshow liderado por la viceministra de Gestión Institucional, Cecilia García Díaz, quien destacó el impacto transformador del programa.

García Díaz resaltó que estas instituciones “no son solo fierro y cemento”, sino un modelo pedagógico moderno que promueve aulas flexibles, talleres equipados y espacios que amplían las posibilidades de aprendizaje y formación técnica de los jóvenes.

“Las Escuelas Bicentenario no son solo fierro y cemento. Son una nueva alternativa pedagógica que, con las aulas flexibles, amplía el horizonte de acción de los docentes en beneficio de los logros de aprendizaje de los estudiantes”, afirmó.

En la exposición participaron más de 100 empresas constructoras nacionales e internacionales, que conocieron los detalles del proceso de contratación y diseño de las nuevas instituciones. El proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno del Reino Unido y la asistencia técnica de Finlandia, lo que garantizará la calidad de las obras.

“La comunidad educativa nacional debe confiar en el trabajo que realizamos (…) Nosotros trabajamos para que esos sueños se hagan realidad”, sostuvo la viceministra.

Las nuevas Escuelas Bicentenario se construirán en Apurímac, Amazonas, Huánuco, Piura, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Loreto, Moquegua, Pasco, San Martín y Lima Provincias, y se sumarán a las 75 de la primera etapa, de las cuales 46 ya fueron entregadas gracias a una inversión superior a S/ 5,900 millones.

Durante el Roadshow también se presentaron los avances de los procesos de diseño y construcción, así como las medidas de supervisión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) que acompañarán cada proyecto.

