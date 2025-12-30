Ministerio de Transportes se pronuncia tras choque de trenes en la vía a Machu Picchu

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado con respecto al choque de trenes ocurrido la tarde de este martes 30 de diciembre en la vía hacia Machu Picchu, en la región Cusco. La colisión dejó a uno de los maquinistas fallecido y varios heridos.

En su comunicado, el MTC informó que, tras ocurrido el accidente, se desplazaron a la zona equipos de respuesta para atender la emergencia, además de activar la ‘Red de Protección al Turista’ con el objetivo de salvaguardar la seguridad y los derechos de los turistas afectados.

Asimismo, mencionó que se han iniciado los procedimientos para investigar las causas del choque de trenes y determinar a los responsables. Por ello, puntualizó que “ha solicitado a las empresas operadoras involucradas en este suceso, PeruRail e Inca Rail, información detallada del hecho, así como la documentación técnica y operativa”.

Finalmente, en el mensaje el MTC indicó que el Ministerio de Cultura procederá a la reprogramación y/o desembolso de los boletos de ingreso a Machu Picchu para los visitantes que se hayan visto afectados por este lamentable suceso.

