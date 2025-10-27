Muere jefe del Comando Unificado de Pataz tras un accidente en helicóptero

El general de brigada Marco Marín Saldaña, jefe del Comando Unificado de Pataz, falleció este lunes 27 tras un accidente aéreo cuando iba a bordo de un helicóptero. Así lo confirmó el Ejército del Perú a través de su cuenta de X.

“El Ejército del Perú lamenta profundamente el fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, CG del Comando Unificado de PATAZ (…) Nuestras condolencias a los familiares y amigos”, se lee en el comunicado.

El Ejército del Perú, lamenta profundamente el fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, CG del Comando Unificado de PATAZ, sobre los detalles del accidente que produjo su muerte, se difundirá posteriormente a través de un Comunicado. pic.twitter.com/3ktYFlc0C6 — Ejército del Perú (@EjercitoPeru) October 27, 2025

De acuerdo con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el accidente ocurrió durante las maniobras de aterrizaje. El general de brigada Marco Marín resultó gravemente herido y rápidamente fue trasladado a un centro de salud en Vijus, Pataz; sin embargo, fue allí donde se confirmó su fallecimiento.

La institución no brindó mayores detalles sobre lo ocurrido y manifestó, posteriormente, se emitirá un comunicado con los detalles del accidente.

Marín Saldaña se encontraba en Pataz como parte de una comitiva de inspectoría del Ministerio de Defensa, quien lideraba “una lucha incesante y frontal contra el crimen organizado y la minería ilegal”, según se lee en la cuenta de X del Comando Conjunto.

El general de brigada era Comandante General del Comando Unificado de Pataz. dicha instancia militar coordina acciones y operaciones conjuntas con el Ejército, Marina, Fuerza Aérea y la Policía Nacional en la zona. De esta manera, se busca garantizar la seguridad y control territorial frente a actividades ilegales en la sierra de La Libertad.