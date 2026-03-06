Osinergmin aplica medidas excepcionales para que industrias migren temporalmente a combustibles alternativos

El Osinergmin anunció la implementación de medidas excepcionales y temporales que permitirán a determinadas industrias migrar de manera provisional del gas natural a combustibles alternativos. La decisión busca asegurar la continuidad de las operaciones productivas ante la emergencia registrada en el sistema de transporte de este recurso energético.

A través de un comunicado, el organismo regulador explicó que estas disposiciones responden al racionamiento de gas natural que se viene registrando en el país, situación que ha afectado el abastecimiento habitual para diversas actividades industriales. Frente a este escenario, las medidas buscan evitar mayores impactos en la producción y garantizar la continuidad de las operaciones en sectores clave.

Como parte de esta disposición, se permitirá de forma temporal el uso de instalaciones existentes destinadas al consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) u otros combustibles líquidos. Esta alternativa permitirá que algunas empresas sustituyan momentáneamente el gas natural por otras fuentes energéticas disponibles, reduciendo el riesgo de paralización de actividades.

MEDIDA TEMPORAL

Osinergmin precisó que esta migración deberá realizarse bajo estrictas condiciones de seguridad. Las empresas interesadas deberán cumplir con las exigencias técnicas establecidas para el uso de estos combustibles y contar con una póliza de seguro vigente que cubra posibles riesgos derivados de su operación.

Asimismo, las medidas aprobadas contemplan una excepción temporal al cumplimiento de ciertas disposiciones contenidas en los reglamentos de comercialización y seguridad emitidos por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Esta flexibilización normativa se aplicará únicamente bajo condiciones técnicas previamente definidas.

El organismo regulador señaló que el objetivo principal de estas disposiciones es garantizar la continuidad de las actividades productivas vinculadas al sector hidrocarburos y mitigar los efectos que el racionamiento del gas natural podría generar en la economía y en las cadenas de producción industrial.

Finalmente, Osinergmin aseguró que continuará supervisando el cumplimiento de las condiciones de seguridad durante la aplicación de estas medidas excepcionales, con el fin de que la transición temporal hacia combustibles alternativos no comprometa la seguridad de las instalaciones, los trabajadores ni el entorno.

Las disposiciones forman parte de las acciones adoptadas por el Estado para enfrentar la actual emergencia en el sistema de transporte de gas natural y asegurar el suministro energético necesario para el funcionamiento de la industria.

