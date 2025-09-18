Padre de familia muere sepultado durante trabajos de perforación para pozo

Lamentable. Un padre de familia murió sepultado por una gran cantidad de arena cuando realizaba trabajos de perforación para un pozo de agua en Casma. El hecho ocurrió en las pampas del proyecto Especial Chinecas, en la zona de Villa Hermosa.

La víctima fue identificada como Juan David Apolinario Valerio de 38 años, él se encontraba junto a otros trabajadores a unos 20 metros de profundidad, sin embargo, habrían estado trabajando sin las medidas de seguridad necesarias.

Los demás trabajadores -al ver la cantidad de arena caer- pudieron escapar y ponerse a buen recaudo, sin embargo, Juan David no corrió con la misma suerte y murió sepultado. Debido aL difícil acceso a la zona de la tragedia, maquinaria pesada de la Municipalidad Provincial de Casma y del sector privado llegaron al lugar.

Tras varias horas de intenso trabajo, se logró recuperar el cuerpo de la víctima quien deja dos niños en orfandad. Familiares y amigos de la víctima llegaron al lugar para esperar el rescate del cadáver, mientras que la Policía y Fiscalía de Casma han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias de esta terrible tragedia.

