Panamericana Sur: pasajeros salvan de morir tras incendio que consumió bus interprovincial

Momentos de terror vivieron los pasajeros de un bus interprovincial que se incendió por completo cuando transitaba por la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 150, en la zona conocida como La Arena de San Vicente de Cañete, región Lima.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30 a. m. de este martes 11 de noviembre, cuando la unidad —perteneciente a la empresa Jacksa— se dirigía desde Ica hacia Lima.

Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado por fallas mecánicas en el vehículo de dos pisos.

Pese a la rápida propagación de las llamas, los 50 pasajeros y el conductor lograron evacuar a tiempo, evitando una tragedia mayor. En cuestión de minutos, el bus quedó completamente calcinado, reduciéndose a su estructura metálica.

Los ocupantes fueron trasladados hacia San Vicente de Cañete para recibir asistencia, mientras que el chofer permanece en la comisaría local brindando su declaración a las autoridades.

La Policía y los bomberos investigan las causas exactas del siniestro, que provocó gran congestión vehicular en la vía Panamericana Sur.