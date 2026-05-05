Subcomisión del Congreso verá denuncias constitucionales contra Dina Boluarte y exministros

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) tiene programado, este martes 5, dar cuenta de la denuncia constitucional 534 presentada por el congresista Juan Burgos Oliveros contra la expresidenta de la República, Dina Boluarte, por la presunta infracción a los artículos 11, 12, 38, 39, inciso 1 de artículo 118 y artículo 128 de la Constitución.

La denuncia constitucional 534 también comprende al expresidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, y al exministro de Economía, José Arista Arbildo.

La sesión se desarrollará a las 5 de la tarde, de manera presencial y virtual, en la Sala 2 Fabiola Salazar del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

En la misma sesión se dará cuenta de la denuncia constitucional 603, formulada por el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski, contra el presidente del Consejo de ministros Eduardo Arana Ysa, por la presunta infracción a los artículos 43, 123, 125, 128, 138 y 139.2 de la Constitución y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y avocamiento ilegal de proceso en trámite; tipificados en los artículos 376, 400 y 410 del Código Penal.

SAC ARCHIVA DENUNCIAS CONSTITUCIONALES CONTRA BOLUARTE

En la sesión anterior, la SAC aprobó mandar al archivo las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte presentada por los parlamentarios Juan Burgos (Podemos Perú) y Edwin Martínez (Acción Popular). Se le acusaba de infracciones a la Constitución y delitos de corrupción durante su gestión.

Sobre la denuncia 516, se acusó a Dina Boluarte y al exprimer ministro Gustavo Adrianzén de infringir los artículos 28, 38 y 118 de la Constitución, relacionados con el respeto irrestricto a la Constitución y el ejercicio de la función presidencial.

En la denuncia constitucional 657, además de la exmandataria, se acusaba al exministro de Economía y Transportes, Raúl Pérez-Reyes, y al exministro de Transportes, César Sandoval, a quienes se les acusa de haber cometido infracciones constitucionales y delitos de corrupción en agravio del Estado.

Finalmente, este martes 5, solo se dará cuenta de la nueva denuncia constitucional presentada por el legislador Juan Burgos. Será en las siguientes sesiones que se analice el fondo de la denuncia.

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