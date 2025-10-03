Papa León XIV acepta renuncia de obispo peruano por tener parejas, acusaciones de estafa y corrupción

Increíble. El papa León XIV recibió la renuncia de Ciro Quispe López, un obispo peruano de la ciudad de Juli en Puno, luego de revelarse que tenía varias parejas, acusaciones en casos de estafa, corrupción, además de malos manejos económicos en la iglesia donde laboraba.

Todo un escándalo se desató en Puno desde julio de 2024 cuando se conoció todo el caso, si bien Quispe López negó todo, durante el pontificado del papa Francisco, el Vaticano ordenó una investigación en el caso y ahora, el papa León XIV ha aceptado la renuncia.

“El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Prelatura territorial de Juli (Perú), presentada por Su Eminencia, monseñor Ciro Quispe López”, se leyó en un comunicado emitido por la Santa Sede.

Según las denuncias sobre Quispe López, habría mantenido relaciones con varias mujeres, entre monjas y empresarias de Cusco. Según los testimonios de una trabajadora del obispado, todo ocurría dentro de las instalaciones de la prelatura de Juli.

Asimismo, Quispe López habría adjudicado contratos y beneficios a la clínica de una de sus ex parejas, mientras que también habría gestionado el alquiler de una casa de retiro sin usar el dinero destinados para su remodelación, para luego justificar los gastos con facturas del arrendatario.

