Parte de iglesia cae y aplasta a vecinos que hacían cola para entrar a banco | Video

Una mujer murió aplastada y otras cuatro personas quedaron heridas por la caída de la cornisa de la fachada de la oficina Arzobispal de Ayacucho, ubicada en la segunda cuadra del jirón 28 de julio, en el centro histórico de la ciudad.

La víctima mortal, una joven madre de familia, junto a otras personas formaban una fila para ingresar al Banco de la Nación, que funciona en la misma cuadra, cuando sorpresivamente se desprendió la cornisa de esta fachada que colinda con el templo católico de La Merced.

El desplome sorprendió a los transeúntes que se pusieron a buen recaudo. Lamentablemente, no tuvo la misma reacción la víctima y otras personas que tampoco pudieron escapar a tiempo. Minutos después, otros transeúntes intentaron ayudar a los afectados mientras esperaban la llegada de los primeros auxilios de los bomberos y personal de salud.

Aparentemente, la fuerte lluvia de la víspera debilitó el muro de la estructura colonial y horas después ocasionó el desplome de la cornisa sobre las desafortunadas personas. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Ayacucho donde son evaluados por los especialistas.

