Pataz: Gobierno prorroga estado de Emergencia en el marco de la lucha contra la minería ilegal

A través del Decreto Supremo N° 016-2026-PCM, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, con el fin de fortalecer el control del orden interno y la lucha contra la criminalidad vinculada a la minería ilegal. La medida también comprende al centro poblado de Chagualito, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión.

La gestión del presidente José Jerí también amplió la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz, en la provincia del mismo nombre, entre las 22:00 y las 05:00 horas. Aquellos que prestan los servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas quedan exentos de la medidas.

Mientras esta medida se encuentra vigente, queda restringido o suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en la Constitución.

Cabe señalar que durante la inmovilización se permitirá la atención en farmacias y boticas, así como el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud, o para la adquisición de medicamentos.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se regirá por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en los dispositivos legales que establecen las reglas de empleo y uso de la fuerza en el territorio nacional.

El Comando Unificado de Pataz informará al titular del Ministerio de Defensa los resultados obtenidos durante la declaratoria del estado de emergencia y a su culminación. El informe final será elevado a la Presidencia de la República y al Congreso de la República.

