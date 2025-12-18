Periodista baleado en Ucayali será trasladado a Lima, confirma el Minsa

El periodista Mitzar Castillejos que fue baleado por delincuentes en Tingo María en los últimos días, será traslado a Lima para ser atendido en un establecimiento de salud, pues así lo informó el Ministerio de Salud (Minsa) a través de un comunicado.

“El periodista Mitzar Castillejos, que venía recibiendo atención médica en el Hospital de Tingo María, será trasladado en el transcurso del día al Hospital María Auxiliadora de Lima, donde recibirá atención médica especializada”, informaron.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/ZirTPqigso — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 18, 2025

Cabe mencionar que la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Zuliana Lainez, alertó el último miércoles que Castillejos necesitaba ser trasladado con urgencia a Lima ya que necesitaba de una cama UCI y luchar por su vida.

Castillejos fue atacado a balazos el último viernes donde dos sicarios lo atacaron a balazos frente a su vivienda cuando salía rumbo a su trabajo. El hecho se produjo en una zona concurrida de Aguaytía, luego de ello, el periodista fue trasladado al Hospital de Tingo María, en la región Huánuco, donde fue atendido.