Peruanos enviados al Congo solicitaron ser repatriados al Perú, según Cancillería

Sobre los 7 peruanos que fueron enviados a la República Democrática del Congo desde Estados Unidos, la Cancillería actualizó la información sobre la situación que atraviesan estos connacionales que no pudieron regular su proceso migratorio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que cuatro de los siete peruanos que fueron trasladados hacia la República Democrática del Congo por no haber podido gestionar su asilo y refugio en Estados Unidos han solicitado su repatriación a nuestro país.

Es por ello que “se vienen realizando las gestiones correspondientes a fin de emitir y hacer llegar un salvoconducto que permita la pronta salida de nuestros connacionales del Congo y su arribo al Perú”, señala.

📄Comunicado de Prensa 013-26: Situación de peruanos en la República Democrática del Congo. 👉https://t.co/PYxfuro24f pic.twitter.com/Oqli23pHPU — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 25, 2026

También precisa que todo apoyo brindado por parte de la Cancillería es ha pedido expreso de los peruanos que se encuentran en dicha circunstancia, pues las autoridades estadounidenses “están en la potestad de enviar a un tercer país a aquellos solicitantes de refugio o asilo que aducen que sus vidas corren peligro si regresan a su país de origen, ya sea por una orden de deportación definitiva o mientra se encuentren a la espera de una resolución final a su solicitud”.

La misión consular en Nairobi ya recibió las declaraciones juradas solicitando su retorno al Perú, viaje que se espera se gestione en los próximos días.

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