Pingüino de Humboldt empieza a desaparecer del Perú: población disminuyó un 60% por inanición

Los ejemplares del pingüino de Humboldt que habitan en nuestro litoral peruano desaparecen a peligrosa velocidad. Una investigación de la Universidad Científica del Sur (UCS) identificó que su población ha disminuido en un 60%, causado por el fenómeno de El Niño extremo, la gripe aviar y la falta de zonas de alimentación en su zona.

El biólogo marino y directrode la Unidad de Investigación en Ecología y Conservación de Aves Marinas de la UCS, Carlos Zavalaga, señala que el decenso agresivo de la especie se debe a la ocurrencia de 4 años de dos eventos consecutivos del fenómeno de El Niño prolongados, el brote de gripe aviar, y la falta de peces de agua fría en su habitat.

Falta de peces, nidos abandonados y desplazamientos forzados

“Los peces, como la anchoveta, que constituyen la dieta principal del pingüino se desplazan hacia zonas más profundas o hacia el sur. Esto opbliga a las a recorrer mayores distancias para encontrar alimento, gastando más energía y reduciendo el éxito reproductico”, señala Zavalaga sobre la desaparición de los pingüinos.

El estudio realizó un monitoreo durante la temporada reproductiva entre mayo y junio de 2026, observando 10 colonias de pingüinos Humboldt ubicados desde la Isla Macabí, en Trujillo, hasta la isla Santa Rosa, en la Reserva Nacional de Paracas, reserva que actualmente espera la aprobación de una ley en el Congreso que busca proteger su espacio de la depredación de la pesca industrial.

Zavalaga narra que durante las visitas encontraron colonias abandonadas, con huevos sin eclosionar, pichones desnutridos sin sus padres y pocos individuos, además de ejemplares del Humboldt muertos en varias platas.

“Este mismo escenario fue encotnrado por nuestros colegas del Programa Punta San Juan en colonias de pingüinos de Punta San Juan, San Juanito y Punta Atico, al sur de Paracas”, advierte el biólogo.

Actualmente, el Perú tiene registrado 5.465 pingüinos, es decir, 8.197 menos que hace 30 años.

¿Hay posibilidad de salvar a los pingüinos de Humboldt?

El biólogo marino, Carlos Zavala, lamentó que actualmente no hay muchas opciones para salvaguardar la vida de los pingüinos, pero si es necesario que el gobierno tome decisiones importantes en el tema ambiental, como:

Excluir actividades de pesca industrial y artesanal en los años 2027 y 2028 en un radio de 20 kilómetros de sus zonas habitadas. Cesar temporalmente las actividades turísticas durante el mismo periodo de tiempo destacado. Erradicar roedores introducidos en las islas y prevenir que vuelvan a invadir los habitats de las aves. Promover anidaciones seguras en zonas nuevas y seguras cerca a colonias ya establecidas mediante técnicas como construcción de nidos artificiales y señuelos.

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