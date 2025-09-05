Pitbulls atacan a niño y su tía: vecinos denuncian que muerden a todos

En Chimbote, un perro pitbull atacó a un niño y su tía que caminaban por el pasaje Miguel Grau en el pueblo joven, Bolívar Alto. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que el perro sale de su vivienda junto a otro can y ataca salvajemente a las víctimas.

El animal tuvo que ser golpeado por su propio dueño para que suelte al menor y a su tía, pues había mordido las piernas del niño y -en su defensa- los brazos de la mujer. Los vecinos de la zona están aterrados y viven con el temor de que el perro pueda atacar a otras personas en el vecindario.

Pues un día antes del ataque, otros niños también fueron atacados por estos perros cuyos propietarios no quieren llevarlos a otro lugar. Cabe mencionar que el área de salud pública de la Municipalidad Provincial del Santa intervino la vivienda de los dueños del pitbull a fin de sancionarlos por tener perros de raza peligrosa sin las mínimas condiciones de seguridad y que representan una amenaza para las personas.

Se pudo conocer que los dueños del can se hicieron responsables de la atención médica de las serias heridas sufridas por el niño y su tía.

