Piura: empresario sufre dos ataques extorsivos por cupo de 20 mil soles

En Piura, un empresario y su familia viven momentos de terror tras ser víctimas de dos ataques extorsivos. La Policía sospecha que detrás de los hechos estaría la banda criminal “Los Injertos del Norte”, quienes operarían desde el penal Río Seco, utilizando a cómplices en las calles.

Según se pudo conocer, el primer atentado ocurrió la noche del viernes 15 de agosto, cuando los delincuentes colocaron un explosivo tipo dinamita en el negocio del empresario, provocando graves daños materiales.

Horas después, alrededor de las 5 a. m. del día siguiente, los hampones regresaron y dispararon más de 14 balas contra el segundo y tercer piso de la vivienda, donde la víctima descansaba junto a su esposa e hija de tan solo dos años.

“Al escuchar los disparos tuve que lanzarme al suelo para proteger a mi familia. Estamos bastante asustados, no salimos de casa, nos da miedo salir”, declaró el empresario entre lágrimas. Asimismo, denunció que los extorsionadores le exigen el pago de S/20 mil para no atentar contra la vida de su pequeña.

La víctima reveló que recibe llamadas constantes con amenazas, lo que lo ha llevado a considerar cerrar definitivamente su negocio para evitar más riesgos.

