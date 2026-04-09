Piura es la región con más casos: ya son 14 los fallecidos por leptospirosis en lo que va de 2026

Piura y Lima son las regiones del país con el mayor número de defunciones por leptospirosis. Desde inicios de año hasta el 4 de abril, esta enfermedad ha dejado 14 fallecidos. En el mismo periodo de 2025, en cambio, solo se habían registrado tres muertes.

De acuerdo con el reporte sobre casos, incidencia y defunciones por leptospirosis en el Perú, en lo que va del año 275 personas han sido hospitalizadas en diversos establecimientos de salud a causa de esta enfermedad. En comparación, en el mismo periodo de 2025 se reportaron 242 hospitalizados y en 2024, 142.

Ante el aumento de casos, hospitalizaciones y fallecimientos por leptospirosis, el Ministerio de Salud ya había emitido una alerta epidemiológica a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

FALLECIDOS POR REGIONES

Piura: 4

Lima (El Agustino, Puente Piedra y La Victoria): 3

(El Agustino, Puente Piedra y La Victoria): 3 Tumbes : 2

: 2 Apurímac : 1

: 1 Ica : 1

: 1 Madre de Dios : 1

: 1 San Martín : 1

: 1 Ucayali : 1

El riesgo de esta enfermedad se asocia a lluvias intensas en las diversas regiones del país.

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