Piura es la región con más casos: ya son 14 los fallecidos por leptospirosis en lo que va de 2026
Piura y Lima son las regiones del país con el mayor número de defunciones por leptospirosis. Desde inicios de año hasta el 4 de abril, esta enfermedad ha dejado 14 fallecidos. En el mismo periodo de 2025, en cambio, solo se habían registrado tres muertes.
De acuerdo con el reporte sobre casos, incidencia y defunciones por leptospirosis en el Perú, en lo que va del año 275 personas han sido hospitalizadas en diversos establecimientos de salud a causa de esta enfermedad. En comparación, en el mismo periodo de 2025 se reportaron 242 hospitalizados y en 2024, 142.
Ante el aumento de casos, hospitalizaciones y fallecimientos por leptospirosis, el Ministerio de Salud ya había emitido una alerta epidemiológica a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.
FALLECIDOS POR REGIONES
- Piura: 4
- Lima (El Agustino, Puente Piedra y La Victoria): 3
- Tumbes: 2
- Apurímac: 1
- Ica: 1
- Madre de Dios: 1
- San Martín: 1
- Ucayali: 1
El riesgo de esta enfermedad se asocia a lluvias intensas en las diversas regiones del país.