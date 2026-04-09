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Piura es la región con más casos: ya son 14 los fallecidos por leptospirosis en lo que va de 2026

Perú
Lidia Castro
Lidia Castro
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Piura y Lima son las regiones del país con el mayor número de defunciones por leptospirosis. Desde inicios de año hasta el 4 de abril, esta enfermedad ha dejado 14 fallecidos. En el mismo periodo de 2025, en cambio, solo se habían registrado tres muertes.

De acuerdo con el reporte sobre casos, incidencia y defunciones por leptospirosis en el Perú, en lo que va del año 275 personas han sido hospitalizadas en diversos establecimientos de salud a causa de esta enfermedad. En comparación, en el mismo periodo de 2025 se reportaron 242 hospitalizados y en 2024, 142.

Ante el aumento de casos, hospitalizaciones y fallecimientos por leptospirosis, el Ministerio de Salud ya había emitido una alerta epidemiológica a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

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FALLECIDOS POR REGIONES

  • Piura: 4
  • Lima (El Agustino, Puente Piedra y La Victoria): 3
  • Tumbes: 2
  • Apurímac: 1
  • Ica: 1
  • Madre de Dios: 1
  • San Martín: 1
  • Ucayali: 1

El riesgo de esta enfermedad se asocia a lluvias intensas en las diversas regiones del país.

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