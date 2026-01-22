Pobladores arriesgan su vida al cruzar río caudaloso utilizando troncos de árboles

Tras el colapso del puente que unía los anexos de San Pedro y San Pablo, habitantes del distrito de Lonya Chico arriesgan sus vidas cruzando un caudaloso río en el sector El Coral ubicado en la provincia de Luya, región Amazonas.

La infraestructura quedó destruida ante el incremento del caudal que generaron las intensas lluvias. Ante esta situación, niños, adultos mayores y agricultores deben cruzar hacia el otro extremo del río a pie o utilizando medios improvisados como troncos de árboles exponiéndose así a un grave peligro.

Los pobladores denunciaron que, pese a tratarse de una emergencia, hasta el momento no reciben apoyo ni respuesta por parte de las autoridades distritales ni provinciales, lo que ha generado indignación y preocupación en la comunidad. La población exige la instalación inmediata de un puente provisional a fin de evitar una posible tragedia.

