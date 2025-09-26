Policía captura a hombre que intentó abusar de censista en plena jornada de trabajo

Un hecho indignante se registró en Chiclayo, donde agentes de la Policía Nacional detuvieron a Jorge Luis Jiménez Thurkowsky, acusado de intentar abusar sexualmente de una joven censista mientras realizaba su labor el último miércoles.

De acuerdo con la denuncia, el sujeto, que presentaba requisitoria vigente por hurto agravado solicitada por el Poder Judicial de Jaén, habría interceptado a la trabajadora del INEI bajo los aparentes efectos de drogas. La agredió físicamente, la lanzó al suelo y la arrastró hacia unos cañaverales con la intención de ultrajarla.

La víctima logró escapar tras forcejear con su atacante y pidió auxilio a otros censistas de la zona, quienes la socorrieron y alertaron de inmediato a los agentes de la Comisaría de Campodónico, logrando la captura del presunto agresor.

INEI SE PRONUNCIA

“Se informa que la censista se encuentra en buen estado de salud y viene recibiendo el acompañamiento y apoyo integran de la institución, priorizando su seguridad física y emocional”, se indica en el comunicado.

“La institución reafirma su total disposición de colaborar con las autoridades policiales en el esclarecimiento de los hechos y en la aplicación de las sanciones que correspondan”, añade.