Policía muere al caer desde cuarto piso de comisaría en Cusco

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) falleció la madrugada del miércoles luego de un confuso hecho registrado al interior de la comisaría de Cusco. La víctima fue identificada como Jhairsiño Chirinos Bustamante, de 30 años de edad. Él laboraba en el área de Inteligencia de la Región Policial Cusco.

De acuerdo con información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 a.m., cuando el efectivo, quien se encontraba fuera de servicio, había sido conducido a la dependencia policial junto a otro agente y dos mujeres tras una presunta riña ocurrida en la discoteca Ginza, ubicada en la calle San Andrés, en el centro de la ciudad.

El jefe de la Región Policial Cusco, general Virgilio Velásquez, explicó que, en medio de las diligencias preliminares dentro de la comisaría, el suboficial subió hasta el quinto piso del edificio. “Al parecer, pretendió pasar a un inmueble contiguo, pero resbaló y cayó al patio interior desde el cuarto piso”, señaló.

Tras la caída, el policía fue auxiliado de inmediato y trasladado al Hospital Antonio Lorena; sin embargo, los médicos certificaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

El general Velásquez indicó que, preliminarmente, se descarta un intento de suicidio y se presume que el efectivo habría intentado evadir una posible responsabilidad disciplinaria. “Nuestro régimen es muy drástico, y probablemente pensó que estaba involucrado en algún problema. Eso habría motivado su decisión de intentar retirarse del lugar”, manifestó.

Asimismo, confirmó que las dos mujeres intervenidas lograron escapar de la comisaría aprovechando la confusión generada tras el incidente, por lo que se encuentran en proceso de identificación.

En tanto, el otro efectivo policial involucrado permanece en calidad de testigo mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de este lamentable suceso. Las autoridades también evalúan la existencia de imágenes de videovigilancia que permitan reconstruir los hechos.

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