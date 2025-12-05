Portones de condominio colocados por Zamir Villaverde fueron retirados en accidentado operativo

La jueza Nilda Roque ejecutó este martes la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba el retiro de tres portones instalados en el condominio Los Delfines, ubicado en la calle Soriano, vía de acceso hacia la playa Las Conchitas, en la zona de Los Lobos, distrito de Cerro Azul.

La diligencia se llevó a cabo con un amplio contingente policial y maquinaria pesada, que permitió desmontar las estructuras que bloqueaban el libre tránsito de vecinos, propietarios, pescadores y vehículos.

La Municipalidad de Cerro Azul participó de la intervención como autoridad responsable de garantizar el cumplimiento de la resolución judicial, asegurando que esta vía quede abierta para el paso de los residentes afectados.

No obstante, Zamir Villaverde, propietario del terreno inscrito en Registros Públicos, señaló que se trata de una propiedad privada y anunció que tomará acciones legales y que repondrá los portones retirados.

Al finalizar la diligencia, los beneficiarios del fallo del TC acudieron a la Comisaría de Cerro Azul para denunciar la persistente obstaculización de la vía y exigir que se garantice su derecho a transitar sin impedimentos. Hasta el momento, solo la familia Lature mantiene ingreso al área, quedando restringido el acceso de otros propietarios.

