Puno: Espectáculo de drones durante la víspera del día central de la Virgen de la Candelaria

El cielo de Puno se iluminó por primera vez con un espectáculo de drones que representó las figuras más significativas de la ciudad, en el marco de las celebraciones en honor a la Virgen de la Candelaria.

Esto ocurrió mientras miles de puneños se congregaron en la Plaza Mayor de Puno, quienes esperaron hasta cerca de las 10 de la noche del domingo 1 de febrero, tras culminar las actividades religiosas por la víspera de la festividad.

El show aéreo mostró imágenes delineadas de la Virgen de la Candelaria, tres cirios, una balsa de totora, una careta de diablada, una zampoña y la bandera peruana, además de los mensajes “Puno se respeta” y el título inicial “Candelaria 2026”. El espectáculo pudo apreciarse desde diversos puntos cercanos al centro de la ciudad.

