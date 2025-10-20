¿Qué se sabe de la fuga del interno que ocasionó el despido del director del penal en Piura?

Tras la fuga del interno Krisman Nizama Ponce (31), procesado por extorsión y sometido a tratamientos psiquiátricos, el hecho derivó no solo en el cese del director y subdirector del establecimiento penitenciario, Martín Gómez Cango y Rogelio Barreto Asencio, sino también en la detención de cinco agentes penitenciarios, según informó el INPE tras las investigaciones preliminares.

LA UBICACIÓN DEL REO PRÓFUGO DE PIURA

Hasta la fecha se desconoce el paradero de Nizama Ponce, alias “El Loco Crisman”, quien cumplía una condena por el delito de extorsión. En el momento de su fuga se encontraba aislado en el tópico del penal, donde recibía tratamiento por una enfermedad.

Según las investigaciones preliminares, al salir del establecimiento penitenciario el interno fue recogido por dos motocicletas lineales, lo que hace presumir que la fuga fue planificada.

El INPE informó que las cámaras de seguridad del penal de varones de Piura registraron la evasión de “El Loco Crisman” alrededor de las 10:30 de la noche del sábado 18 de octubre; sin embargo, la institución recién fue notificada a las 6:30 de la mañana del domingo, tras el reporte del área de tópico.

¿QUIÉN ES ‘EL LOCO CRISMAN’?

En marzo del 2024, la División Policial de Sullana y la Comisaría de Talara detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Los Malditos de Talara”. Uno de ellos fue Krisman Nizama Ponce, “El Loco Crisman”, quien junto a sus cómplices exigían 20 mil soles a sus víctimas para no atentar contra su vida.

Luego de haber recibido 5 billetes marcados de 100 soles, producto de una extorsión, ‘El Loco Crisman’ fue capturado por miembros policiales.

Nizama cumplía una orden de prisión preventiva dictada en marzo de 2024 por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Talara, José Luis Lizano. La misma medida se impuso para Juan Víctor Ochoa Nores por el presunto delito de extorsión y a Joel Enrique Gómez Morán por tenencia ilegal de municiones.

AGENTES PRESUNTAMENTE INVOLUCRADOS

Tras la fuga del recluso y los rumores sobre posibles agentes involucrados, el Instituto Nacional Penitenciario informó que, de acuerdo a las investigaciones preliminares, las autoridades detuvieron a los agentes penintenciarios: Percy Elvis Salon Villa, Walter Ángelo Caicay Reyes, Julio Ronald Chumacero Niño, José Armando Trujillano Samamé y Juan Carlos Santos Hinostroza, por el presunto delito contra la administración pública en favorecimiento de fuga al interno psiquiátrico Krisman Feliz Nizama Ponce, preso por el delito de extorsión.

🚨 El INPE informa sobre los agentes penitenciarios presuntamente involucrados en la fuga de un interno del penal de Piura. pic.twitter.com/HMvaJ9eUOt — Instituto Nacional Penitenciario – INPE (@INPEgob) October 20, 2025

El INPE mencionó que viene desplegando medidas para intensificar la seguridad de los establecimientos penintenciarios, y se comprometió a seguir con las investigaciones para identificar a los responsables.