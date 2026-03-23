Queda gravemente herido tras ser embestido por un toro durante fiesta patronal en Trujillo

La fiesta patronal en honor a San José estuvo a punto de terminar en tragedia. Dos hombres resultaron heridos tras ser embestidos por un toro durante la llamada fiesta ‘La Pamplonada‘, una festividad tradicional con temática española que se celebra anualmente en el balneario de Las Delicias, en el distrito de Moche, Trujillo.

La peor parte se la llevó un varón de mas de 50 años identificado como César del Río Ganoza, quien quedó inconsciente tras ser embestido por uno de los animales. El otro herido de 25 años fue identificado como Gianluca Monterosso Encomenderos al que le hicieron 20 puntos en el brazo.

Inspirada en las famosas fiestas de San Fermín en España, esta festividad en el norte peruano consiste en un encierro donde se sueltan reses bravas por la avenida principal del balneario para que los asistentes corran delante de ellas.

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