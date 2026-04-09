Reniec entregará DNI hasta el mismo día de las Elecciones Generales 2026: horarios y sedes
Con el fin de que los ciudadanos peruanos logren emitir su voto para los comicios de este 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), informó a la ciudadanía que atenderá en diferentes regiones del país para la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI) en varias sedes.
Según el cronograma de atención para este 11 de abril, la Reniec abrirá 197 sedes al público; mientras que el domingo 12 de abril atenderán alrededor de 224 agencias a nivel nacional.
Horarios de atención del Reniec el 11 y 12 de abril:
|N°
|Departamento
|Oficina
|Dirección
|Horario
|Servicio
|1
|Lima
|OR Independencia
|Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|2
|Lima
|OR Miraflores
|Av. Ernesto Diez Canseco N.º 230
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|3
|Lima
|OR San Borja
|Av. San Luis N.º 1673
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|4
|Lima
|OR Chosica
|Jirón Chucuito N.º 248
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|5
|Lima
|OR Cercado de Lima
|Av. Nicolás de Piérola 545
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|6
|Piura
|OR Piura
|Calle Libertad N.º 568
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|7
|Loreto
|OR Iquitos
|Jirón Próspero N.º 201
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|8
|Ayacucho
|OR Huamanga
|Jirón San Martín N.º 473
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|9
|Ica
|OR Ica
|Av. San Martín N.º 1366, Urb. San Isidro
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|10
|San Martín
|OR Tarapoto
|Jirón Jiménez Pimentel N.º 280
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|11
|Ucayali
|OR Pucallpa
|Jr. 09 de Diciembre N.º 378
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|12
|Cajamarca
|OR Cajamarca
|Jr. Del Comercio N.º 633
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|13
|La Libertad
|OR Trujillo II
|Av. Víctor Larco N.º 1096
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|14
|Arequipa
|OR Arequipa
|Calle San Juan de Dios N.º 122
|07:45 – 23:59
|Entrega de DNI
|15
|Tacna
|OR Tacna
|Calle Deústua N.º 173
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|16
|La Libertad
|OR Trujillo I
|Av. Pablo Casals, Urb. Los Cedros
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|17
|Lambayeque
|OR Chiclayo
|Av. Balta N.º 680
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|18
|Lambayeque
|OR José Leonardo Ortiz
|Calle Cacique Cinto N.º 317
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|19
|Tumbes
|OR Tumbes
|Av. Tumbes Norte N.º 550
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
|20
|Cajamarca
|AG Chota
|Jirón 30 de Agosto N.º 848
|07:45 – 19:45
|Entrega de DNI
El Reniec hace hincapié en verificar si tu DNI ya está listo para su recojo antes de acudir a la oficina donde realizó el trámite o seleccionó por la página web.
VIDEO RECOMENDADO