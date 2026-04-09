Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Perú

Reniec entregará DNI hasta el mismo día de las Elecciones Generales 2026: horarios y sedes

Reniec entregará DNI hasta el mismo día de las Elecciones Generales 2026: horarios y sedes
Agustín Sosa
Compartir

Con el fin de que los ciudadanos peruanos logren emitir su voto para los comicios de este 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), informó a la ciudadanía que atenderá en diferentes regiones del país para la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI) en varias sedes.

Según el cronograma de atención para este 11 de abril, la Reniec abrirá 197 sedes al público; mientras que el domingo 12 de abril atenderán alrededor de 224 agencias a nivel nacional.

Horarios de atención del Reniec el 11 y 12 de abril:

Departamento Oficina Dirección Horario Servicio
1 Lima OR Independencia Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
2 Lima OR Miraflores Av. Ernesto Diez Canseco N.º 230 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
3 Lima OR San Borja Av. San Luis N.º 1673 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
4 Lima OR Chosica Jirón Chucuito N.º 248 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
5 Lima OR Cercado de Lima Av. Nicolás de Piérola 545 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
6 Piura OR Piura Calle Libertad N.º 568 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
7 Loreto OR Iquitos Jirón Próspero N.º 201 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
8 Ayacucho OR Huamanga Jirón San Martín N.º 473 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
9 Ica OR Ica Av. San Martín N.º 1366, Urb. San Isidro 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
10 San Martín OR Tarapoto Jirón Jiménez Pimentel N.º 280 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
11 Ucayali OR Pucallpa Jr. 09 de Diciembre N.º 378 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
12 Cajamarca OR Cajamarca Jr. Del Comercio N.º 633 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
13 La Libertad OR Trujillo II Av. Víctor Larco N.º 1096 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
14 Arequipa OR Arequipa Calle San Juan de Dios N.º 122 07:45 – 23:59 Entrega de DNI
15 Tacna OR Tacna Calle Deústua N.º 173 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
16 La Libertad OR Trujillo I Av. Pablo Casals, Urb. Los Cedros 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
17 Lambayeque OR Chiclayo Av. Balta N.º 680 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
18 Lambayeque OR José Leonardo Ortiz Calle Cacique Cinto N.º 317 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
19 Tumbes OR Tumbes Av. Tumbes Norte N.º 550 07:45 – 19:45 Entrega de DNI
20 Cajamarca AG Chota Jirón 30 de Agosto N.º 848 07:45 – 19:45 Entrega de DNI

El Reniec hace hincapié en verificar si tu DNI ya está listo para su recojo antes de acudir a la oficina donde realizó el trámite o seleccionó por la página web.

VIDEO RECOMENDADO

 

Siguiente artículo