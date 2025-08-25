Repartidor de gas muere al ser embestido por carro que invadió el carril contrario | VIDEO

Lamentable. Un joven de 24 años murió luego de ser embestido por un carro que invadió el carril contrario, la víctima quien iba en su motocicleta con dos balones de gas, fue impactado por el vehículo y terminó en medio del carro y un bus.

El fatal accidente se produjo en el sector de Tica Tica, en la ciudad de Cusco el último sábado 23 de agosto. Cámaras de seguridad lograron captar el accidente y se ve el preciso instante en que el vehículo de placa BNX-040, invade el carril izquierdo e impacta de manera frontal contra la motocicleta.

La víctima fue identificada como Abram Llamoca quien se dedicaba a la distribución de gas a domicilio. El carro pertenecía a Danilo Echegaray de 72 años quien pasó por dosaje etílico pero arrojó un resultado negativo, sin embargo, existen sospechas ya que testigos señalaron que allegados al chofer habrían retirado un cooler con bebidas alcohólicas del lugar.

El hermano de la víctima denunció públicamente que estas maniobras buscarían encubrir la verdadera condición del conductor al momento del siniestro. Además, otros testigos aseguraron que el chofer, presunto responsable del accidente, intentó darse a la fuga, pero fue retenido por la población hasta la llegada de efectivos de la Policía Nacional del Perú.

La motocicleta y el automóvil fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que el Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver, horas después del trágico hecho. El conductor del vehículo permanece detenido y afronta investigaciones por el delito de homicidio culposo.

