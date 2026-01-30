Revelan imágenes inéditas de tribu amazónica no contactada en Madre de Dios

Un video publicado por la organización Junglekeepers muestra, por primera vez, a una tribu no contactada en Madre de Dios, específicamente al pueblo Nomole, en un encuentro registrado bajo estrictas medidas de protección.

Junglekeepers informó que el registro se realizó hace más de un año con la presencia de un antropólogo peruano y bajo estrictas pautas locales, en coordinación con comunidades indígenas que protegen este territorio desde hace generaciones.

La organización explicó que las imágenes fueron reservadas de manera intencional y ahora se hacen públicas como parte de la campaña “Fin de Juego”, que busca frenar la destrucción del bosque y proteger a estos pueblos vulnerables.

Actualmente, Junglekeepers resguarda más de 135 mil acres en el corredor de Las Piedras y trabaja para asegurar otras 170 mil acres con el fin de crear un santuario permanente para la vida silvestre y los pueblos indígenas contactados y no contactados.

