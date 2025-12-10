Senamhi advierte continuidad de lluvias ligeras en Lima Norte y Lima Este

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que las lluvias ligeras registradas durante el reciente fin de semana largo en diversos distritos de Lima Metropolitana continuarán en los próximos días. El anuncio se da a pocos días del inicio del verano, una temporada que usualmente se asocia con cielos despejados y temperaturas elevadas, pero que este año llega con condiciones atípicas.

Según explicó el meteorólogo Erick Rojas López a la Agencia Andina, las precipitaciones reportadas en distritos como Lurigancho, San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres responden a un desplazamiento de la nubosidad proveniente de la sierra limeña hacia la franja costera. Este avance de nubes de gran extensión generó lluvias débiles acompañadas de un incremento temporal en la velocidad del viento.

Rojas detalló que este comportamiento atmosférico ocurre cuando los vientos en niveles altos favorecen el transporte de nubosidad desde zonas altoandinas hacia la costa central. Señaló, además, que “la nubosidad de la sierra limeña avanzó hacia la costa, generando precipitaciones débiles”, y precisó que este fenómeno es habitual durante esta época del año, cuando se intensifican las lluvias en la sierra central y parte de esa nubosidad puede descender hacia Lima.

PRONOSTICAN LLOVIZNAS

Aunque estas precipitaciones no representan acumulados significativos, sí pueden provocar lloviznas y lluvias ligeras en áreas específicas, especialmente en las zonas altas de Lima Norte y Lima Este, donde existe una mayor cercanía geográfica con las laderas andinas. Por ello, no se descarta que este comportamiento continúe de manera intermitente durante los próximos días.

El Senamhi también recordó que gran parte de la costa peruana experimenta actualmente condiciones climáticas frías, desde Piura hasta Ica, situación que se mantendrá al menos hasta el miércoles 10 de diciembre. Este escenario responde a la presencia de aguas frías frente al litoral y al ingreso de vientos del sur, factores que contribuyen a reforzar la estabilidad atmosférica y a mantener temperaturas más bajas de lo habitual.

