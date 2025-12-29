Sismo en Chimbote: 44 heridos, 10 viviendas y al menos 8 colegios afectados en último reporte de daños

El sismo de magnitud 6.0 registrado la noche del sábado 27 de diciembre con epicentro en Chimbote, ha dejado afectaciones significativas en el Norte del País. Además de las pérdidas materiales, el fuerte movimiento telúrico dejó daños personales, afortunadamente la mayoría ha sido dado de alta.

Según el último balance de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) se han reportado 44 personas heridas y daños en la infraestructura de cinco establecimientos de salud como el Hospital La Caleta, Pichiu, Chaclancayo, Chinchobamba y Cajas. Las autoridades también confirmaron que al menos 10 viviendas resultaron afectadas.

En el caso del Hospital La Caleta, el estado crítico de su infraestructura pone “en serio riesgo la continuidad y seguridad de la atención”, lo que ha generado preocupación entre los pacientes y personal médico.

El sismo también ocasionó severos daños hasta el ocho instituciones educativas, entre ellas el colegio Horacio Zeballos Gámez, situada en el centro poblado de Uningambal, distrito de Huaso, provincia de Julcán, región La Libertad, el cual ha quedado casi inhabitable.

