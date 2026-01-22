Sujeto torturó y lanzó de tercer piso a su conviviente en Abancay

Con graves lesiones en su columna vertebral, que podrían dejarla postrada de por vida, y con heridas de consideración en el cuerpo, quedó Nancy Vega Huacho, de 34 años de edad, luego de que su pareja la arrojara desde el tercer piso del departamento que ocupaba en el barrio de Tablada Alta – Illanya, en Abancay.

El autor del intento de feminicidio, identificado como Erick Calderón Loayza, lejos de auxiliar a su conviviente optó por darse a la fuga en su automóvil, de propiedad de la víctima, que posteriormente abandonó en la ciudad de Andahuaylas. Su paradero es desconocido.

El ingreso de la mujer al área de emergencias del Hospital Guillermo Díaz de la Vega se produjo la madrugada del 17 de enero. Su hermana mencionó que el agresor, quien se dedica a la chamanería, primero la torturó y luego la arrojó desde la habitación del tercer piso. Una vecina que presenció el hecho la auxilió y vio que el sujeto se escapó, dejando a su víctima tirada en la calle quejándose del dolor.

Según el diagnóstico realizado por el médico de turno a raíz de la terrible caída, la mujer sufrió traumatismo craneoencefálico, así como trauma toráxico y policontusiones, lo que fue notificado al fiscal de turno para las diligencias respectivas.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue internada en la unidad de trauma shock, donde fue estabilizada, sin embargo, requiere ser sometida a un tratamiento más especializado, por lo que fue referida al Hospital Regional del Cusco, donde será sometida a varias delicadas intervenciones quirúrgicas.

VIDEO RECOMENDADO