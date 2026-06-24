Terremoto en Venezuela: Cancillería abre canales de atención para peruanos afectados

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresó este miércoles su solidaridad con el pueblo venezolano y con las familias afectadas por los fuertes sismos registrados en Caracas y otras zonas de Venezuela. A través de un comunicado oficial, la Cancillería informó además que permanece atenta a cualquier requerimiento de asistencia para ciudadanos peruanos que se encuentren en el país sudamericano.

La reacción del Gobierno peruano se produce luego de que un terremoto de magnitud 7,2, seguido de una réplica de 7,5, sacudiera territorio venezolano durante la tarde, generando reportes preliminares de daños materiales, así como alertas de tsunami en distintas áreas del Caribe.

Según la información difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los movimientos telúricos ocurrieron poco después de las 18:00 horas locales. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y tuvo su epicentro cerca de San Felipe, a aproximadamente 200 kilómetros al oeste de Caracas. Minutos después se registró una réplica de magnitud 7,5 con un origen cercano al evento inicial.

Ambos sismos fueron percibidos con intensidad en Caracas y en otras localidades del centro y norte de Venezuela. Aunque hasta el momento no existe un balance oficial sobre la magnitud de los daños, imágenes difundidas desde la capital venezolana muestran edificios derrumbados y estructuras con daños significativos.

Frente a esta situación, la Cancillería peruana manifestó su respaldo a la población afectada. En el comunicado difundido este 24 de junio, el Gobierno peruano expresó su solidaridad con el pueblo venezolano ante el “lamentable suceso” y señaló que mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de los acontecimientos.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Sección de Intereses del Perú en Caracas se encuentra atenta ante cualquier solicitud de asistencia por parte de ciudadanos peruanos. De acuerdo con el pronunciamiento oficial, hasta el momento no se registran connacionales afectados por los sismos.

AYUDA A PERUANOS EN VENEZUELA

Como parte de las medidas adoptadas tras la emergencia, la representación peruana en Caracas puso a disposición de los ciudadanos un número de contacto para casos de emergencia y un correo electrónico destinado a atender requerimientos vinculados con los hechos ocurridos.

La Cancillería indicó que cualquier ciudadano peruano que requiera apoyo puede comunicarse con la oficina correspondiente a través de los canales oficiales difundidos en el comunicado.

El número de emergencia es (00)584142224598

El correo electrónico es: info@consulperu-caracas.com

El terremoto también generó alertas de tsunami para sectores costeros de Venezuela, Aruba y Bonaire, además de avisos preventivos para Puerto Rico e Islas Vírgenes Británicas, según el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

Mientras las autoridades continúan evaluando el impacto de los movimientos sísmicos, el Gobierno peruano mantiene el monitoreo de la situación y el seguimiento de las condiciones de seguridad para los ciudadanos nacionales que permanecen en territorio venezolano.

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