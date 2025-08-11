Temas
Perú

Tos ferina sigue en aumento: 18 muertes y más de 1500 casos en lo que va del año

Perú
mserrano@latina.pe
La tos ferina ha vuelto a convertirse en una preocupación sanitaria en el Perú, tras varios años de relativa calma. En lo que va de 2025, la enfermedad respiratoria se ha propagado con una velocidad y alcance inusuales.

De acuerdo a la sala situacional de enfermedades del Minsa, el país acumula 1,514 casos confirmados y probables, y 18 personas han fallecido, en su mayoría niñas y niños menores de cuatro años. El incremento —4,631% respecto al mismo periodo de 2024— ha encendido las alertas, especialmente en Loreto, la región más golpeada por la epidemia.

Loreto concentra 1,061 casos y 17 de las 18 muertes reportadas. La mayoría ocurrió en la provincia de Datem del Marañón, en distritos rurales como Pastaza, Morona y Barranca, donde las tasas de incidencia superan ampliamente la media nacional.

Especialistas atribuyen la situación a una baja cobertura de vacunación, causada por problemas estructurales: falta de brigadas, deficiencias en la cadena de frío, escasa conectividad fluvial y aérea, y un sistema de salud amazónico con severas limitaciones logísticas, técnicas y humanas.

En junio, la Dirección Regional de Salud de Tumbes (Diresa) confirmó el primer caso en esa región: una joven de 19 años residente en el cercado de la ciudad.

Las autoridades sanitarias enfrentan el reto de ampliar las campañas de vacunación, reforzar la vigilancia epidemiológica y garantizar una respuesta rápida en zonas remotas. Sin medidas contundentes, advierten expertos, el país podría no solo registrar más casos y muertes, sino también la reaparición de enfermedades previamente controladas, lo que implicaría un retroceso en los avances de salud pública.

