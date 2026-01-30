Trabajador es despedido y desata balacera dentro de empresa en Trujillo

Un hombre fue despedido de su trabajo y reaccionó desatando una balacera dentro de la empresa Hidrandina, en el centro histórico de Trujillo. Producto del ataque, una persona perdió la vida y tres trabajadores resultaron heridos, entre ellos funcionarios de la mencionada compañía.

Según información preliminar, la balacera fue desatada por el gerente de Seguridad Patrimonial, Miguel Ángel Alva Cárdenas, quien habría disparado contra sus compañeros dentro de las instalaciones de la empresa, generando momentos de pánico. Él habría recibido horas antes la notificación de su despido, situación que habría desencadenado el violento episodio.

Hidrandina emitió un comunicado en sus redes sociales lamentando el ataque, así como la muerte del hombre que habría iniciado el tiroteo. La Policía ya se encuentra realizando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Entre los heridos se encuentran el gerente regional de Hidrandina, ingeniero Juan Farías Lachira, quien fue trasladado a una clínica; el asesor legal, Roberto Pineda Martínez; y el gerente de Administración y Finanzas, Richard Ramos, quienes fueron evacuados a una clínica y al Hospital Regional de Trujillo, donde reciben atención médica.

Cabe apuntar que Hidrandina es la empresa encargada de dar energía eléctrica a todo Trujillo.

