Tragedia en Cusco: pasajero fallece tras impacto de roca contra bus interprovincial

Un fatal deslizamiento de rocas en la carretera Sicuani, en Cusco, cobró la vida de una persona y dejó otras dos en estado grave. El bus interprovincial de la empresa “Los Rápidos” se encontraba a la altura del sector Qolca, en el distrito de Quiquijana (provincia de Quispicanchi), cuando una roca de gran tamaño impactó contra una de sus ventanas. El accidente se registró en medio de intensas lluvias que vienen afectando a la región, provocando constantes derrumbes en esta transitada vía hacia el Sur.

Inicialmente los heridos fueron evacuados de emergencia al centro de salud de Quiquijana y Urcos, para luego ser trasladados al Hospital Regional del Cusco debido a la gravedad de sus lesiones. Horas después, se confirmó el fallecimiento de José Jara Zavaleta, uno de los pasajeros que había resultado gravemente herido.

Las autoridades reiteraron que el sector Qolca es un punto crítico altamente vulnerable a deslizamientos, especialmente durante la temporada de lluvias, y advirtieron sobre el peligro extremo que enfrentan a diario los transportistas y pasajeros que circulan por esta ruta.

Asimismo, se exhortó a los organismos competentes a reforzar las labores de prevención, monitoreo y limpieza de la vía, a fin de evitar nuevas tragedias en una carretera que continúa representando un grave riesgo para la población.

