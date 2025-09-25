Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Perú

Integrantes de grupo musical boliviano fallecen en Puno tras trágico accidente

Perú
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Lamentable. Un grave accidente entre un dos camiones y una miniván se produjo en el kilómetro 142 de la carretera Binacional, en la ruta Moquegua–Puno, cerca del cruce a Desaguadero y ha dejado al menos 14 muertos y varios heridos.

La miniván que fue el móvil que terminó más afectado trasladaba a músicos e integrantes del grupo musical boliviano La Voz Inquebrantable Muñequita Flor’s y La Nueva Tendencia Musical de Bolivia, pues ellos iban camino a una presentación en Tacna.

La mayoría de las víctimas pertenecen a dicha agrupación y ahora los amigos y familiares lamentan lo sucedido. Según las diligencias de las autoridades en la zona, hasta el momento se logró identificar a cinco fallecidos, mientras que nueve aún permanecen sin ser reconocidos.

Entre las víctimas mortales se encuentran los ciudadanos bolivianos: Laura Mamani Apaza (26), Felisa Isabel Mendoza Aruquipa (23), Isabel Arocutipa Loza (60). Además de los peruanos: Domingo Quiro Calsina (54) y Yony Alex Mamani Checasaca (22).

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo