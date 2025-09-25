Integrantes de grupo musical boliviano fallecen en Puno tras trágico accidente

Lamentable. Un grave accidente entre un dos camiones y una miniván se produjo en el kilómetro 142 de la carretera Binacional, en la ruta Moquegua–Puno, cerca del cruce a Desaguadero y ha dejado al menos 14 muertos y varios heridos.

La miniván que fue el móvil que terminó más afectado trasladaba a músicos e integrantes del grupo musical boliviano La Voz Inquebrantable Muñequita Flor’s y La Nueva Tendencia Musical de Bolivia, pues ellos iban camino a una presentación en Tacna.

La mayoría de las víctimas pertenecen a dicha agrupación y ahora los amigos y familiares lamentan lo sucedido. Según las diligencias de las autoridades en la zona, hasta el momento se logró identificar a cinco fallecidos, mientras que nueve aún permanecen sin ser reconocidos.

Entre las víctimas mortales se encuentran los ciudadanos bolivianos: Laura Mamani Apaza (26), Felisa Isabel Mendoza Aruquipa (23), Isabel Arocutipa Loza (60). Además de los peruanos: Domingo Quiro Calsina (54) y Yony Alex Mamani Checasaca (22).

