Viceministra de Justicia asume la jefatura del INPE tras renuncia de Iván Paredes

A través de la Resolución Suprema N° 032-2026-JUS, la viceministra de Justicia y Derechos Humanos, Shadia Elizabeth Valdez Tejada, es designada como encargada de la presidencia del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esta designación se da luego de que Iván Paredes renuncie a la jefatura del órgano carcelario tras controversias por presuntas irregularidades.

Con más de 10 años de experiencia en el sector público, ahora la exasesora del Congreso se desempeñará en la gestión y dirección del INPE. Ella fue directora del Programa Nacional para la Empleabilidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), así como también gerenta de Desarrollo Humano en la Municipalidad Distrital de La Victoria, entre otras labores de alto rango.

Pasado político y ascenso a viceministra

Según el portal Infogob, parte del Observatorio para la Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, Shadia Valdez estuvo en 3 partidos políticos diferentes. Primero en el Partido Popular Cristiano (PPC) desde el 2010 hasta el 2012, luego en Renovación Popular, desde el 2013 hasta el 2017, y último en Podemos Perú, desde el 2020 hasta el 2025.

Fue regidora provincial en el 2014 con el partido de Luis Castañeda Lossio, Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular), con más del 50% de votos; e intentó obtener una curul en el Congreso del 2021 con el partido Podemos Perú, del investigado José Luna Gálvez.

El 12 de noviembre de 2025, fue ascendida de asesora del Congreso a viceministra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el actual presidente José Jerí Oré. Anteriormente Valdez fue designada en el cargo de confianza de jefa del área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias del Departamento de Biblioteca.

