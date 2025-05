Abogado de Dina Boluarte sobre caso cirugías: “No hay delito, fue un acto médico gratuito”

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, brindó este martes una conferencia de prensa en la que rechazó con firmeza las denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público en contra su defendida.

ABOGADO ACUSA DE ENTRAR EN UN «DELIRIO LEGAL» A FISCAL DE LA NACIÓN

En un tono enfático, acusó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de actuar “mal asesorada” y de haber entrado en un “delirio legal” al considerar que la demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional busca impunidad.

«Yo creo que el Ministerio Público o la fiscal propiamente está mal asesorada y ha entrado en un delirio legal porque en el hipotético caso de que el Tribunal Constitucional le otorgue la razón y la demanda competencial no es crear impunidad en los casos de la presidenta, no es anular sus casos, sino solo establecer estándares para iniciar una investigación contra la primera mandataria del país», dijo a la prensa.

Portugal sostuvo que dicha demanda no busca anular las investigaciones contra la mandataria, sino postergarlas hasta el final de su mandato el 28 de julio de 2026. «No es una decisión anulatoria, sino es una decisión postergatoria, pero que en ningún momento recae en concepto de impunidad».

DEFIENDE CIRUGÍAS DE LA PRESIDENTA

Uno de los puntos centrales abordados fue el caso de la cirugía estética de Boluarte. Según el abogado, la intervención fue un “acto médico gratuito” que no generó complicaciones. Agregó que fue el propio Mario Cabani quien manifestó a la presidenta que no debía asumir costo alguno, señalando que era un “prestigio personal e institucional” para él y su clínica participar en dicho procedimiento.

El letrado afirmó que durante el periodo de reposo, la mandataria firmó 91 normas y participó en reuniones virtuales.

También confirmó que enviaron una carta notarial al médico Mario Cabani, quien había declarado sobre la operación. “Le dijimos ‘cuidado, Mario Cabani, tu autorización es para declarar ante la fiscal, no a tus anchas ante medios o el Congreso’”, explicó Portugal, justificando así su intento de restringir sus intervenciones públicas.

MÁS DE 5 DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

Sobre las denuncias constitucionales en curso, el abogado indicó que solo han sido notificados formalmente por los casos de enriquecimiento ilícito y el procedimiento médico, más no por el denominado “caso Cofre”. En ese sentido, cuestionó la falta de claridad jurídica en la actuación del Ministerio Público y reclamó una comunicación más transparente de parte de la Fiscalía.

Portugal también se refirió al llamado “caso Rolex”, asegurando que su reapertura sería una muestra de “actitud desafiante” de la Fiscalía frente al Congreso y el orden institucional. “La señora fiscal sabe perfectamente que no puede presentar denuncias fuera de las causales permitidas. Está violando la Constitución”, insistió.

NO COBRA POR DEFENDER A DINA BOLUARTE

Finalmente, aclaró que su labor como abogado defensor de la presidenta no está siendo remunerada por el Estado. “Esta defensa es de un prestigio académico, de un prestigio profesional y por supuesto se trata de la presidenta de la República y, en esa condición, para nosotros como estudio de abogados representaba un honor asumir una defensa. No he cobrado hasta el momento … No hemos asumido ni un solo sol por parte del Estado”, afirmó.

El abogado reiteró que el equipo legal continuará ejerciendo el derecho a la defensa en todos los espacios posibles.

