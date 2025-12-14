Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 14 de diciembre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 14 de diciembre de 2025.

VIADUCTOS DE JAVIER PRADO DIVIDEN A LIMA

Enfrentados por vías rápidas. La Municipalidad de Lima, a través de Invermet, propone construir tres viaductos en la avenida Javier Prado como solución a la congestión vehicular, con miras al 2027, con una inversión superior a 540 millones de soles. Sin embargo, el proyecto ha generado un fuerte conflicto entre la comuna y los vecinos de distritos como San Isidro, Lince y Jesús María. Ellos sostienen que la obra no resolverá el problema del tráfico y, por el contrario, incrementará el ruido, la contaminación, afectará las áreas verdes y depreciará el valor de las viviendas. Ante este escenario, los vecinos se han organizado y preparan acciones legales contra Invermet para intentar frenar la ejecución del proyecto. Para este reportaje, Punto Final entrevistó a los involucrados y especialistas, y además expone el antecedente del viaducto en La Molina, una obra que no logró aliviar la congestión y terminó desvalorizando las propiedades de la zona.

LA MÁQUINA DE HOMICIDIOS NO PARA

La ola de criminalidad continúa en ascenso. César Augusto Mónago Flores, dueño de una lavandería en San Martín de Porres, figura entre las víctimas más recientes. El jueves 11, delincuentes ingresaron a su negocio, lo obligaron a entregar el dinero de la caja, vaciaron sus cuentas bancarias y se llevaron otras pertenencias materiales. Tras el asalto, fue asesinado. Punto Final entrevistó a la viuda, así como a trabajadores que hoy laboran con temor, entre ellos choferes de transporte urbano. Sus empresas buscan protegerlos mediante chalecos antibalas, la instalación de placas de metal en las cabinas de los buses y lunas polarizadas. Además, el ingeniero Juan Carbajal analizó los datos de criminalidad durante el gobierno de José Jerí. Según el registro, los homicidios se incrementaron a 347 casos, de los cuales 258 (74.4%) fueron ocasionados por proyectil de arma de fuego.

HABLA LA CALLE…Y NO SE CALLA NADA

A puertas de fin de año, Punto Final salió a tomarle el pulso a la calle sobre la situación del país. Recorrió mercados, buses y espacios públicos para escuchar a los ciudadanos, quienes expresaron sus preocupaciones por la economía, el aumento de la inseguridad, la desconfianza hacia la clase política y el escepticismo frente a las elecciones del 2026. Solo los jóvenes ven en el voto una oportunidad de cambiar el rumbo y mejorar su futuro. La calle habló…y no se calló nada.

BOTS EN CAMPAÑA

Punto Final ha descubierto que el Perú es clave en la industria de granjas de bots. Estas granjas están compuestas por cientos de celulares o placas electrónicas que se controlan desde un único software. Los políticos pueden contratar sus servicios para mejorar su imagen mediante comentarios favorables o para atacar a sus adversarios a través de ejércitos de perfiles falsos. Estas plataformas permiten crear y gestionar cientos de cuentas falsas generadas con inteligencia artificial, capaces de comentar, dar “likes”, seguir perfiles e inflar reproducciones, simulando actividad humana. Para este reportaje, Dante Oliveros, representante de la empresa Trust Perú, explica cómo venden equipos, cuentas falsas y brindan capacitación para operar estas granjas. En el Perú, no existe actualmente una ley que prohíba directamente el uso de estas granjas, lo que ha convertido al país en un centro regional de producción y venta de estas herramientas, utilizadas incluso en elecciones de otros países.

ADQUISICIÓN MILLONARIA EN EL EJÉRCITO

El pasado 9 de diciembre, día de la Batalla de Ayacucho, el gobierno peruano firmó un acuerdo con la empresa surcoreana Hyundai Rotem para la adquisición de 54 tanques K2 y 141 vehículos blindados, por un monto total de 1800 millones de dólares. Esta decisión, según el gobierno, responde a la urgente necesidad de modernizar los equipos del Ejército peruano, muchos de los cuales datan de la década de 1970. Punto Final entrevistó a Jorge Arévalo, comandante general del Comando Logístico del Ejército, sobre los alcances reales de este convenio. Arévalo sostiene que esta adquisición no se limita a la compra de tanques y vehículos, indispensables para la defensa de la soberanía nacional, sino que también busca fomentar la creación de plantas de ensamblaje que impulsen el desarrollo de una industria militar peruana.

LA RUTA DE MACHADO AL NOBEL

María Corina Machado reapareció en Oslo tras pasar más de un año en la clandestinidad y dos años sin ver a su familia. Su salida de Venezuela fue una operación compleja “por tierra, mar y aire”, con apoyo de Estados Unidos. No llegó a tiempo para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, pero su hija Ana Corina recibió el galardón en su lugar y leyó el discurso preparado por su madre, en el que relató una anécdota sobre su lucha por liberar a Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro, mencionando en ella al Perú. Horas después de la ceremonia, Machado se reunió con su familia, cantó el himno venezolano desde un balcón en Oslo y ofreció una conferencia de prensa. A pesar de los riesgos para su vida, ha declarado que regresará a su país.

VIDEO RECOMENDADO