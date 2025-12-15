JNE anuló las primarias de Acción Popular y los dejó fuera de las elecciones: esta es la resolución

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias realizadas por el partido Acción Popular (AP) con miras a los comicios generales de 2026, tras advertir la existencia de “vicios sustanciales” que vulneraron los principios de democracia interna y debido proceso.

La medida fue oficializada a través de la Resolución N.° 0745-2025-JNE, en la que el máximo órgano electoral concluye que el proceso interno, llevado a cabo el pasado 30 de noviembre, presentó irregularidades graves en la conformación del cuerpo electoral, lo que afectó su legitimidad y validez.

Según el pronunciamiento, el JNE detectó que no hubo coincidencia entre la relación de delegados proclamados por el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estas inconsistencias se registraron en múltiples circunscripciones: Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

El organismo precisó que, en las seis mesas de sufragio evaluadas, se incluyó a ciudadanos no elegidos en el proceso interno del partido.

“Esta situación evidencia que el 100 % de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral”, señala el documento, subrayando que ello afectó de manera directa los principios que rigen la democracia interna de las organizaciones políticas.

¿SE REALIZARÁN NUEVAS ELECCIONES?

En su resolución, el JNE recordó que tiene el deber constitucional de impartir justicia electoral y fiscalizar la legalidad del sufragio. Por ello, consideró incompatible omitir un pronunciamiento frente a las impugnaciones presentadas, dado que se comprobó la inobservancia de los principios de lealtad constitucional y debido proceso.

Asimismo, el colegiado determinó que no es posible retrotraer el proceso ni convocar nuevas elecciones primarias en Acción Popular. Hacerlo —precisó— pondría en riesgo el cumplimiento del calendario electoral:

7 de diciembre de 2025 : elecciones por delegados

15 de diciembre de 2025: proclamación de resultados

Una nueva convocatoria afectaría también los plazos perentorios y preclusivos de las elecciones generales de 2026.

La resolución fue aprobada por mayoría, con los votos del presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, y de los miembros Willy Ramírez Chávarry y Rubén Torres Cortez. En minoría, Martha Maisch Molina y Aaron Oyarce Yuzzelli se pronunciaron a favor de declarar improcedentes las impugnaciones.

