Adriana Tudela será candidata a la segunda vicepresidencia con Avanza País

Lo último. La actual congresista, Adriana Tudela, anunció su candidatura a la segunda vicepresidencia con el partido Avanza País, donde el candidato presidencial es el parlamentario, José Williams. La congresista anunció la noticia a través de una publicación en X.

“He decidido unirme a la plancha de Avanza País como candidata a la segunda vicepresidencia. Asumo el reto que me ha propuesto el general Williams con la firme convicción de que el Perú sí puede lograr un cambio si utilizamos toda la fuerza de la Constitución y de la ley. Para lograrlo necesitamos también la fuerza de los votos”, escribió.

