Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | Este lunes 4 de mayo, la Presidencia de la República realizó diversas actividades oficiales. A través de sus canales oficiales e institucionales y del Portal de Transparencia se conocieron los detalles de la agenda del jefe de Estado. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ BALCÁZAR PARA HOY, 4 DE MAYO

De acuerdo a la cuenta oficial de Presidencia en ‘X’, se envió un saludo desde Palacio de Gobierno por el Día Internacional del Bombero. Fuera de aquel saludo, José María Balcázar aún no registra actividades oficiales.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

A través del portal de Transparencia, se registró la visita de los congresistas Héctor Valer, Kelly Portalatino, María Taipe con el presidente José María Balcázar a partir del mediodía. También con los parlamentarios Flavio Cruz, Waldemar Cerrón y Isaac Mita Alanoc.

Por otro lado, el mandatario sostuvo reuniones con el funcionario Óscar Fernández, del Ministerio de Trabajo. También con el visitante identificado como Raúl Espíritu.

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