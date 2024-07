Sergio Tejada: «Fue difícil lidiar con un sistema que favorecía a Alan García»

El excongresista y expresidente de la megacomisión que investigó el caso ‘Narcoindultos’, Sergio Tejada recuerda que tenía 30 años cuando en el 2011 asumió el encargo de investigar una serie de hechos irregulares durante el segundo gobierno de Alan García.

Empezaron por los actos de corrupción denunciados entorno a los colegios emblemáticos y el programa Agua para Todos. El caso ‘Narcoindultos’ era uno de los últimos temas de su lista, sin imaginar que encontraría toda una organización criminal que liberaba a sentenciados por narcotráfico a cambio de dinero.

«Pedimos la lista y vimos que habían salido más de 5 mil. Empezamos a mirar por tráfico ilícito de drogas y eran como 2 400 era enorme. Habían dos tipos penales, tráfico ilícito de drogas común y tráfico de drogas en su forma agravada. habían como 400, hablamos de organizaciones nacionales e internacionales», contó.

«Alan García firmaba cada una de los indultos»

Recuerda que empezaron a investigar a las personas que integraban la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano encargado de proponer al presidente de turno los posibles indultos, lo que encontraron fue una red criminal al más alto nivel.

«Nos enteramos que uno de los integrantes había formado parte de una organización de narcotráfico; es decir, una persona que había sido sentenciada por narcotráfico integraba la comisión de gracias presidenciales», señaló.

De acuerdo a la investigación del excongresista se habían colocado a determinadas personas en puestos clave para generar esta serie de indultos y conmutaciones a cambio de dinero. «1000 dólares por año, 15 mil dólares para que salga una persona y Alan García firmaba cada una de los indultos»

«Tuvimos un bloqueo de la Fiscalía de la Nación»

Tejada precisa que la investigaciones y sentencias no llegaron a niveles políticos. Solo fue Facundo Chinguel, el entonces presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, quien recibió una sentencia de 15 años que luego fue reducida a nueve. Aseguró que tuvieron una obstaculización por parte de la Fiscalía para incluir a Alan García en las investigaciones.

«Tuvimos un bloqueo de la FiscalÍa de la Nación de José Peláez Bardales, no quiso. Se lo pidió incluso la procuraduría pero no se citó a Alan García. Aurelio pastor fue citado como exministro pero nunca Alan, la decisión del fiscal fue no incluirlo. Fue difícil lidiar con todo un sistema que favorecía a García en las citaciones» contó.

Pese a las limitaciones Sergio Tejada asegura sentirse satisfecho con las investigaciones realizadas. Actualmente, el excongresista ha decidido mantenerse alejado de la política y descartó la posibilidad de presentarse a las elecciones de 2026.

