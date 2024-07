Alejandro Toledo pide, otra vez, asistencia médica en pleno juicio [Video]

El expresidente Alejandro Toledo, tal como ocurrió la semana pasada, volvió a exigir asistencia médica en medio del juicio oral que se le sigue como parte del ‘Caso Interoceánica Sur – Tramos 2 y 3′.

En esta ocasión, Alejandro Toledo señaló lo siguiente: «Buen día, doctora. No me dejan participar en la audiencia y no estoy bien. Seguramente, mi abogado le ha indicado todo. Estoy pidiendo que me lleven a la clínica y no quieren. Entonces, ¿cómo hago para cumplir con ustedes? Mi abogado está allí, pero quiero participar como he venido participando desde que comenzamos».

Luego, la jueza que ve el caso le dio la palabra al abogado del expresidente, Roberto Su, quien dijo desconocer qué era lo que estaba pasando y mencionó que su defendido sabía que no le correspondía hablar en esta audiencia.

«Le comenté al especialista por interno que hoy lo iba a acompañar el Dr. Pascual por interconsulta. Yo desconozco lo que está pasando. Cuando dice que no lo dejan participar, él (Alejandro Toledo) debe presenciar la audiencia, tomar nota, etc., pero obviamente no va a intervenir, porque no corresponde. Eso lo tenemos claro. Y el tema de salud tiene un trato que no es parte de este proceso», remarcó.

Acto seguido, la audiencia continuó, pero se apreció al expresidente mortificado, tomándose el rostro con ambas manos. Puedes ver el video con lo ocurrido aquí:

@latinanoticias Alejandro Toledo vuelve a descompensarse en audiencia en vivo y expresa: 'No me dejan participar en la sesión, estoy pidiendo que me lleven a la clínica y no quieren'. ♬ sonido original – Latina Noticias

¿DE QUÉ ACUSAN AL EXPRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO?

El expresidente Alejandro Toledo es acusado por los delitos de lavado de activos y colusión en agravio del Estado por el denominado ‘Caso Interoceánica Sur – Tramos 2 y 3′. Él permanece con prisión preventiva de 18 meses, que viene cumpliendo en el Penal de Barbadillo, ubicado en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en Ate.

En ese recinto penitenciario también está recluido el expresidente Pedro Castillo. Allí mismo estuvieron encerrados los también exmandatarios Ollanta Humala y Alberto Fujimori. El primero salió por decisión del Tribunal Constitucional (ahora sigue su proceso en libertad) y el segundo fue beneficiado con un polémico indulto.

VIDEO RECOMENDADO