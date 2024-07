Alejandro Toledo exige que lo lleven a hospital y se descompensa en pleno juicio [Video]

El expresidente Alejandro Toledo tuvo un fuerte altercado durante la última audiencia del juicio oral que se lleva en su contra y otros acusados como parte del ‘Caso Interoceánica Sur – Tramos 2 y 3′. En determinado momento, pidió la palabra para exigir que lo lleven al hospital, porque decía sentirse mal y mostró signos de descompensación.

En un primer momento, se aprecia al exmandatario, que seguía la audiencia a través de una videollamada, levantando la mano de forma insistente. Cuando le permitieron hablar señaló con voz temblorosa: «por favor, me siento absolutamente mal. Quiero que me lleven al hospital o a la clínica. Estoy solo con los trabajadores y no hay un médico».

ALTERCADO ENTRE ALEJANDRO TOLEDO Y TRABAJADOR DEL PENAL DE BARBADILLO

Luego, un trabajador del Inpe trató de intervenir, desatando una iracunda respuesta de Alejandro Toledo. «¡Déjame hablar! ¡Me estás interrumpiendo!», dijo gritando. Acto seguido, volvió a dirigirse al tribunal insistiendo en su pedido: «por favor, hable con mi abogado. Roberto, por favor, estoy mal. Que me lleven al hospital de aquí o la clínica. Me estoy ahogando».

Finalmente, el expresidente agachó la cabeza y volvió a gritar (lisura incluida) al trabajador del Inpe: «¡No me toque car…!». Este le respondió indicando: «¡Deja allí, no toques!». La jueza que lleva el caso le permitió cortar la videollamada para que pueda ser examinado por algún personal de salud.

Como se recuerda, Alejandro Toledo es acusado por los delitos de lavado de activos y colusión en agravio del Estado por el denominado ‘Caso Interoceánica Sur – Tramos 2 y 3′. Él permanece con prisión preventiva de 18 meses, que viene cumpliendo en el Penal de Barbadillo, ubicado en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en Ate.

