Alertan por impacto fiscal: próximo gobierno tendría menor espacio para inversión pública

Mientras miles de estudiantes continúan formándose en condiciones precarias y hospitales operan con infraestructura limitada, especialistas advierten que el próximo gobierno enfrentará un escenario fiscal aún más restrictivo.

El problema no solo está en la brecha de infraestructura educativa y de salud, sino también en el creciente compromiso del presupuesto público con leyes aprobadas en los últimos años que incrementan el gasto del Estado.

ESCUELAS Y HOSPITALES CON SERIOS DAÑOS

En el colegio Daniel Alcides Carrión, en Santa Anita, más de 1,400 alumnos estudian en módulos prefabricados luego de que un pabellón fuera declarado inhabitable hace más de una década.

Casos similares se repiten en el sistema de salud, con hospitales como el Goyeneche en Arequipa o el Guillermo Díaz de la Vega en Abancay, cuyas modernizaciones siguen pendientes o avanzan lentamente.

Estas obras forman parte de una larga lista de proyectos postergados en el país.

ADVERTENCIA DEL CONSEJO FISCAL

Según el Consejo Fiscal, entre 2021 y 2025 se aprobaron cientos de leyes con impacto en el gasto público, muchas de ellas sin sustento técnico o con efectos permanentes sobre el presupuesto.

El economista Diego Macera advierte que estas normas reducen el margen de maniobra del próximo gobierno.

“Lo que se está aprobando ahora son normas de decenas o miles de millones de soles. Eso reduce el espacio fiscal y obliga a recortar inversión en educación, salud o infraestructura”, señaló.

MÁS GASTO Y MENOR INVERSIÓN

Entre las medidas más recientes figuran leyes que incrementan pensiones, remuneraciones y transferencias a gobiernos regionales y locales, lo que genera mayor rigidez en el presupuesto.

Especialistas advierten que esto obliga a priorizar el pago de obligaciones antes que nuevas inversiones públicas.

EL DILEMA DEL PRÓXIMO GOBIERNO

En este contexto, el próximo gobierno heredará un presupuesto con menor capacidad de inversión, mientras las brechas en educación, salud e infraestructura siguen sin cerrarse.

El reto, según los especialistas, será decidir si se mantiene este esquema de gasto o se corrige mediante cambios normativos que permitan recuperar espacio fiscal para inversión pública.

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