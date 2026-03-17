Así quedó conformado el Gabinete de Luis Arroyo Sánchez tras salida de Denisse Miralles
A un día de solicitar el voto de confianza del Congreso de la República, el presidente José María Balcázar presentó a los nuevos integrantes del Consejo de Ministros tras dar por concluida la designación de Denisse Miralles como Premier.
Apenas unas horas después de conocerse la salida de la economista de la PCM, el jefe de Estado llevó a cabo la juramentación de los titulares de las diferentes carteras. En total fueron 13 ministros ratificados en sus cargos, mientras que cinco cambiaron de representantes.
Así quedó conformado el Gabinete Ministerial liderado por Luis Enrique Arroyo Sánchez:
- Presidencia del Consejo de Ministros: Luis Enrique Arroyo Sánchez
- Ministerio de Relaciones Exteriores: Hugo de Zela
- Ministerio de Defensa: Alberto Díaz (Nuevo)
- Ministerio de Economía y Finanzas: Rodolfo Acuña Namihas (Nuevo)
- Ministerio del Interior: José Zapata (Nuevo)
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Luis Jiménez
- Ministerio de Educación: María Cuadros (Nuevo)
- Ministerio de Salud: Juan Carlos Velasco Guerrero
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Felipe Meza
- Ministerio de la Producción: Óscar Quispe
- Ministerio de Trabajo: Óscar Fernández
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Aldo Prieto
- Ministerio de Energía y Minas: Ángelo Alfaro
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: José Reyes
- Ministerio de Vivienda: Wilder Sifuentes
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Edith Betzabeth Pariona Valer (Nuevo)
- Ministerio del Ambiente: Nelly Paredes
- Ministerio de Cultura: Fátima Altabás Kajatt
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lily Vásquez