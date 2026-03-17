Así quedó conformado el Gabinete de Luis Arroyo Sánchez tras salida de Denisse Miralles

A un día de solicitar el voto de confianza del Congreso de la República, el presidente José María Balcázar presentó a los nuevos integrantes del Consejo de Ministros tras dar por concluida la designación de Denisse Miralles como Premier.

Apenas unas horas después de conocerse la salida de la economista de la PCM, el jefe de Estado llevó a cabo la juramentación de los titulares de las diferentes carteras. En total fueron 13 ministros ratificados en sus cargos, mientras que cinco cambiaron de representantes.

Así quedó conformado el Gabinete Ministerial liderado por Luis Enrique Arroyo Sánchez:

Presidencia del Consejo de Ministros : Luis Enrique Arroyo Sánchez

: Luis Enrique Arroyo Sánchez Ministerio de Relaciones Exteriores: Hugo de Zela

Hugo de Zela Ministerio de Defensa: Alberto Díaz (Nuevo)

Alberto Díaz Ministerio de Economía y Finanzas: Rodolfo Acuña Namihas (Nuevo)

Rodolfo Acuña Namihas Ministerio del Interior: José Zapata (Nuevo)

José Zapata Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Luis Jiménez

Luis Jiménez Ministerio de Educación: María Cuadros (Nuevo)

María Cuadros Ministerio de Salud: Juan Carlos Velasco Guerrero

Juan Carlos Velasco Guerrero Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Felipe Meza

Felipe Meza Ministerio de la Producción: Óscar Quispe

Óscar Quispe Ministerio de Trabajo: Óscar Fernández

Óscar Fernández Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Aldo Prieto

Aldo Prieto Ministerio de Energía y Minas: Ángelo Alfaro

Ángelo Alfaro Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: José Reyes

José Reyes Ministerio de Vivienda: Wilder Sifuentes

Wilder Sifuentes Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Edith Betzabeth Pariona Valer (Nuevo)

Edith Betzabeth Pariona Valer Ministerio del Ambiente: Nelly Paredes

Nelly Paredes Ministerio de Cultura: Fátima Altabás Kajatt

Fátima Altabás Kajatt Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lily Vásquez

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